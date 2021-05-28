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Глава Ryanair написал режиму Лукашенко жесткое письмо из-за угона самолета

28 мая, 00:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава авиакомпании отругал режим Лукашенко за "нелегальное и предосудительное" похищение самолета и летевших на нем пассажиров

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters

В ирландской авиакомпании Ryanair считают принудительную посадку своего самолета белорусскими властями в Минске "незаконным и предумышленным угоном".

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Об этом сообщает Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с письмом, которое генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отправил главе департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артему Сикорскому.

"Господин О'Лири охарактеризовал этот инцидент как "незаконный и предумышленный" угон и "нелегальный и предосудительный поступок", – пишет издание.

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Также глава Ryanair обвинил белорусские власти во лжи. В своем письме он пишет, что после угрозы о взрыве бомбы на борту лайнера белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair, даже несмотря на соответствующую просьбу командира самолета.

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Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Видео: Сегодня

Напомним, что Международная организация гражданской авиации уже инициировала расследование случившегося. Доклад с результатами планируют представить до 25 июня.

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