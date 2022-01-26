Главное сражение с россиянами в ПАСЕ завершилось: объявлено окончательное решение

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации. Украинская делегация пыталась их оспорить.
Об этом заявил в телеграм-канале член украинской делегации Алексей Гончаренко.
"Продолжаем бороться"
"За" – 97, "против" – 41. Из позитивного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается! Продолжаем бороться! Спасибо всем за поддержку!" – написал Гончаренко.
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Что еще происходило в ПАСЕ
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц.
"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец!" – сообщил нардеп.
Напомним, во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus – Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша – оспорили полномочия России в ПАСЕ. Окончательное голосование должно было пройти сегодня, 26 января.
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