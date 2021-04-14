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Оскандалившегося с маской главу Минздрава Румынии уволили

14 апреля, 16:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Премьер Кыцу уволил министра Влада Войкулеску, которого в этом месяце застали без маски в общественном месте

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу уволил министра здравоохранения Влада Войкулеску, который две недели назад попал в скандал из-за отсутствия маски в общественном месте.

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Об этом сообщает Digi24.

Соответствующее решение было принято после совещаний с вице-премьером Даном Барной. Кыцу предложил ему возглавить Минздрав до назначения следующего министра, но тот отказался.

Влад Войкулеску. Фото: facebook.com/VladVoiculescu.ro

Влад Войкулеску. Фото: facebook.com/VladVoiculescu.ro

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Кроме того, была уволена и госсекретарь министерства здравоохранения Андреа Молдован, которая без ведома премьера накануне опубликовала новые критерии для карантина в стране.

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На этом фоне политический блок USR PLUS, представителем которой был Войкулеску, пригрозил выйти из парламентской коалиции.

Тем не менее президент Клаус Йоханнис уже подписал указ об освобождении главы Минздрава от его полномочий.

Влад Войкулеску возглавлял Министерство здравоохранения Румынии с 2016 года, но в последнее время между ним и Кыцу росла напряженность. Премьер требовал от министра объяснить, как его министерство подготовилось к третьей волны эпидемии коронавируса.

Таким образом, он пополнил список других министров здравоохранения Восточной Европы, которые в последнее лишились работы. Так, в Чехии отправили в отставку Яна Блатны, который выступал против регистрации в стране российской вакцины "Спутник V", до того как ее одобрит Евросоюз.

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А в марте тоже из-за скандала вокруг "Спутника V" в отставку подал министр здравоохранения Словакии Марек Крайки.

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Румыния отставка Министр здравоохранения
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