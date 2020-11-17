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Голландцы научили видеокамеры вычислять водителей, разговаривающих по мобильному

17 ноября, 16:49

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Только за первый день новая система установила около 400 нарушителей

В Нидерландах в рамках работы национальной системы слежения за нарушителями стало возможно автоматическое определение водителей, которые во время движения разговаривают по мобильному телефону.

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Установленные над дорогой камеры фиксируют положение рук водителей, сканируют и номер автомобиля. Компьютерная система анализирует фото. Если определяет, что правонарушение было – автоматически отправляет снимок в полицию. Только за день обнаружили около 400 нарушителей.

Штраф за такое нарушение в Нидерландах составляет 240 евро.

Видео: Сегодня

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что за первые сутки работы автофиксации, которую в Киеве и области запустили с 1 июня, количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%. В полиции констатировали, что киевляне быстро привыкают не нарушать скоростной режим на дорогах.

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Фото: wyborcza.pl

Кроме того, в распоряжении сайта "Сегодня" оказалась презентация разработки стартапа dashcamua, позволяющего, по мнению авторов, обеспечить глобальный контроль за безопасностью на дорогах. Для этого каждому водителю (при его желании) надо установить на свой смартфон бесплатное мобильное приложение, с помощью которого водитель может снимать на видео нарушение правил дорожного движения любым водителем, автомобиль которого попадает в объектив. Это может быть как встречный, так и попутный транспорт.

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Ранее мы рассказывали о том, как злостный нарушитель умудрился 10 раз за день попасть в объектив камеры видеофиксации.

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Нидерланды водители телефон мобильные телефоны Нарушения ПДД

Источник: Сегодня

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