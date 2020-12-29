Город превратился в руины: фото и видео после мощного землетрясения в Хорватии

Эпицентр подземных толчков залегал в 46 километрах от Загреба

После разрушительного землетрясения накануне в Хорватии произошел новый мощный подземный толчок с несколькими афтершоками, в результате которого были повреждены дома и нежилые здания недалеко от Загреба.

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Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 46 км к юго-востоку от хорватской столицы. За ним последовал ряд повторных подземных толчков магнитудой от 3 до 4,5.

По приблизительным подсчетам, в затронутой области проживает порядка 7,2 млн человек. Толчки ощущались даже в соседних Сербии, Боснии и даже на юге Австрии. А в Словении из-за этого даже пришлось приостановить работу АЭС "Кршко" и прервать пленарную сессию парламента:

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В результате землетрясение обрушились крыши и фасады домов, а в некоторых случаях – отдельные здания целиком. В городе Петринья, который находится в 3 км от эпицентра, на автомобиль с мужчиной и мальчиком внутри рухнул дом – пострадавших госпитализировали.

/ Фото: Reuters

Для устранения последствий случившегося задействовали армию, спасателей и волонтеров Красного Креста.

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Пока что назвать количество пострадавших власти не решаются. Многие жители Загреба уехали из города, нарушив установленные властями коронавирусные ограничения.

/ Фото: Reuters

Накануне в Хорватии произошло другое землетрясение магнитудой 5,2 балла.

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/ Фото: Reuters

Напомним, в марте в Хорватии тоже произошло сильное землетрясение, премьер-министр страны назвал крупнейшим за последние 140 лет.

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