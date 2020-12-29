Українська
$ 28,37
34,65
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Город превратился в руины: фото и видео после мощного землетрясения в Хорватии

29 декабря, 16:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эпицентр подземных толчков залегал в 46 километрах от Загреба

После разрушительного землетрясения накануне в Хорватии произошел новый мощный подземный толчок с несколькими афтершоками, в результате которого были повреждены дома и нежилые здания недалеко от Загреба.

Реклама

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 46 км к юго-востоку от хорватской столицы. За ним последовал ряд повторных подземных толчков магнитудой от 3 до 4,5.

По приблизительным подсчетам, в затронутой области проживает порядка 7,2 млн человек. Толчки ощущались даже в соседних Сербии, Боснии и даже на юге Австрии. А в Словении из-за этого даже пришлось приостановить работу АЭС "Кршко" и прервать пленарную сессию парламента:

Реклама

В результате землетрясение обрушились крыши и фасады домов, а в некоторых случаях – отдельные здания целиком. В городе Петринья, который находится в 3 км от эпицентра, на автомобиль с мужчиной и мальчиком внутри рухнул дом – пострадавших госпитализировали.

/ Фото: Reuters

Для устранения последствий случившегося задействовали армию, спасателей и волонтеров Красного Креста.

Фото: пресс-служба Красного Креста
Реклама

Фото: пресс-служба Красного Креста

В тренде
В Германии 8 человек пострадали от передозировки вакциной Pfizer

Пока что назвать количество пострадавших власти не решаются. Многие жители Загреба уехали из города, нарушив установленные властями коронавирусные ограничения.

/ Фото: Reuters

Накануне в Хорватии произошло другое землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Реклама

/ Фото: Reuters

Напомним, в марте в Хорватии тоже произошло сильное землетрясение, премьер-министр страны назвал крупнейшим за последние 140 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Хорватия землетрясение разрушения Загреб подземные толчки афтершок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
Россия возобновляет строительство
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииЭкономика
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять