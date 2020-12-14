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Париж оштрафовали за дискриминацию: слишком мало мужчин в горсовете

14 декабря, 16:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

11 из 16 руководящих постов достались представительницам прекрасного пола

Городской совет Парижа, мэром которого с 2014 года является социалистка Анн Идальго, вынужден заплатить 90 тысяч евро штрафа – таким образом правительство решило наказать его за дискриминацию мужчин.

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Об этом сообщает The Times.

Кабмин обвинил горсовет французской столицы в нарушении законодательства о равенстве полов, поскольку 11 из 16 постов директоров и заместителей директора в 2018 году (последний год, за который имеются данные) достались женщинам.

В связи с этим Министерство гражданской службы Франции наложило на горсовет штраф.

Согласно действующему с 2012 года закону, во Франции представители одного пола не могут занимать больше 60% высокопоставленных должностей.

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Изначально данная мера была направлена против дискриминации женщин, однако в Париже сложилась обратная ситуация – в горсовете этот показатель превысил 69% именно в сторону представительниц прекрасного пола.

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Стоит отметить, что в 2019 году данный закон претерпел изменения – теперь доля женщин в руководстве может превышать 60%, если в целом в указанном секторе работает меньше 50% женщин.

Однако на случай Парижа это правило не распространяется.

Напомним, что избранный следующим президентом США Джо Байден пообещал соблюдать гендерное разнообразие в правительстве и своей администрации, включив в него как мужчин, так и женщин разных рас и возрастов.

Кроме того, на прошедших в Украине местных выборах также ввели так называемую "розовую квоту", обязав партии включить в списки не менее 40% женщин.

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Франция Париж мужчины дискриминация гендерное равенство
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