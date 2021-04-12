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Греция может открыться для украинцев уже с 14 мая

12 апреля, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Перед въездом в страну гражданам нужно будет сдавать ПЦР-тест или предъявлять отрицательный тест на антиген

Уже с 14 мая этого года Греция может стать доступной для въезда туристов из Украины, но окончательного решения пока нет.

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Об этом изданию "Укринформ" рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, для въезда в Грецию украинцам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, который утвердят в Украине.

Также можно будет предъявлять отрицательный тест на антиген.

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Тех, кто прибывает в страну, планируют выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации страны, из которой приезжает турист.

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Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.

Тем временем Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

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