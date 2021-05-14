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Греция открыла границы для украинцев: какие документы надо брать

14 мая, 17:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В посольстве подтвердили, что украинцы могут смело ехать в отпуск в Грецию, и назвали условия для въезда

Фото: REUTERS/Costas Baltas

Фото: REUTERS/Costas Baltas

Правительство Греции официально разрешило въезд туристам из Украины с 14 мая. Отдохнуть в этой стране можно будет при соблюдении ряда условий.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

Чтобы отдохнуть на солнечных греческих курортах, украинцам понадобится до прибытия в страну заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте греческого правительства – подтверждение заполнения является необходимым проездным документом.

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Также для всех путешественников в возрасте от 5 лет понадобится один из четырех документов (на английском языке с указанием личных данных):

  • сертификат о вакцинации от COVID-19, полученный не позже чем за 14 дней до поездки;
  • справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию;
  • сертификат о положительном результате ПЦР-теста или обнаружении антигена к коронавирусу, выданный от 2 до 9 месяцев после указанной в нем болезни;
  • сертификат о перенесенном COVID-19.
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Предъявить необходимые документы придется и перед посадкой на рейс и при прохождении пограничного контроля в Греции.

Напомним, что после 20 мая испанские власти тоже надеются начать принимать иностранных туристов из третьих стран.

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