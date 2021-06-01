Грузия открыла сухопутные границы для туристов: куда еще можно планировать отпуск (видео)

С 1 июня правила въезда изменили еще несколько привлекательных для отдыхающих стран

Украины с 1 июня смогут посетить Грузию наземными видами транспорта / Фото: Depositphotos

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы для туристов, теперь можно посетить страну на авто или поездом.

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В первый день лета правила въезда изменили еще несколько привлекательных для отдыхающих стран. Куда еще можно планировать отпуск, узнавали журналисты "Сегодня".

Существенно ослабляет карантинные меры Турция. Открывают общественные пляжи, парки, музеи, детские сады, кафе и рестораны. Полностью снимут ограничения на междугороднее сообщение, а работники, в частности госслужащие, возвращаются к обычному режиму работы.

Болгария будет пускать украинцев по новым правилам – только с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прилета. Разрешат въезд и тем, кто переболел коронавирусом не более чем за полгода до путешествия.

Румыния тоже отменила запрет на пересечение границы через наземные пункты пропуска. Не нужно будет отсиживать и обязательный двухнедельный карантин для тех, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом за последние 3 месяца до въезда.

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Дети до трех лет могут въезжать в страну без результатов тестирования, а вот несовершеннолетним от трех до 16 лет необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Видео: Сегодня

Также ранее правительство Греции официально разрешило въезд туристам из Украины с 14 мая. Отдохнуть в этой стране можно будет при соблюдении ряда условий.