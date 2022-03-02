Грузия подаст заявку о вступлении в Евросоюз – названа дата

Грузия последовала примеру Украины

Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Грузии подадут заявку на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщила правящая партия "Грузинская мечта".

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Парламент Грузии написал проект резолюции, который просит Евросоюз ускорить процесс интеграции республики в объединение. Документ опубликован в среду, 2 марта, на сайте законодательного органа.

Что известно?

С 2009 года Грузия является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону. За 10 лет партнерства Грузия также подписала соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.

Ранее мы сообщали, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в Европейский Союз.

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Также напомним, Зеленский выдвинул Западу предложение.