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Хакеры атаковали агентство по лекарствам в Европе из-за вакцины Pfizer

10 декабря, 03:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Личные данные участников испытаний вакцины не пострадали

Хакеры осуществили кибератаку на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и получили доступ к документам по допуску к использованию вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech

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Об этом заявили в среду представители компаний, передает Reuters.

В то же время Pfizer и BioNTech заявили, что, по их информации, личные данные участников испытаний атака не задела, а EMA "заверила нас, что кибератака не повлияет на сроки проверки вакцины".

В настоящее время EMA проводит оценку безопасности и эффективности вакцины для ее допуска в странах ЕС.

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Обе компании заявили, что они были проинформированы EMA о кибератаке, в ходе которой "были просмотрены некоторые документы, относящиеся к заявке на получение вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech".

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В то же время эксперты считают, что такие документы могут быть чрезвычайно ценными для других стран и компаний, стремящихся разработать вакцины.

Напомним, Канада одобрила вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Европа вакцина взлом коронавирус хакерская атака Pfizer
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