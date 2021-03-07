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Хакеры из России похитили информацию о вакцине Pfizer – СМИ

7 марта, 05:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Киберпреступников интересовала также стратегия вакцинации в странах ЕС

Хакеры из России и Китая стоят за кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), совершенных в декабре 2020 года, в результате которых они в частности похитили часть документов по вакцине BioNTech/Pfizer.

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Об этом сообщили ознакомленные с расследованием источники нидерландского издания De Volkskrant, передает DW.

Отметим, EMA еще в конце прошлого года признало, что было атаковано киберпреступниками, но до сих пор не уточнялось, кто стоит за нападением.

Собеседники издания рассказали, что осенью 2020 года российские хакеры разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносного программного обеспечения.

Хакеры якобы пользовались доступом ко внутренним сетям агентства на протяжении как минимум месяца, в первую очередь их интересовала стратегия вакцинации в странах ЕС и препараты каких производителей приобретают европейские государства.

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Источники также утверждают, что хакеры украли часть документов по таким производителям вакцин, как германская компания BioNTech и американская Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата BioNTech/Pfizer.

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А хакеры из Китая получили доступ ко внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из германских университетов.

Россия и Китай традиционно отрицают причастность к атакам.

Напомним, в декабре ЕМА в том числе сообщала, что хакеры получили доступ к информации о вакцине против коронавируса от Moderna, которую компания-разработчик передала Европейскому агентству.

В феврале 2021 года хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы компании Pfizer, чтобы заполучить данные о COVID-вакцине.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия Китай ЕС хакеры вакцина кибератака Pfizer
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