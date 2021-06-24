Кто есть кто. Реакция лидеров ЕС на предложение о саммите с Путиным

На стороне Украины предсказуемо оказались страны Балтии и Польша, а премьер Нидерландов отказался ехать на вероятную встречу с президентом РФ

Страны ЕС разделились в вопросе, звать Путина на саммит или нет - кто есть кто. Фото: коллаж "Сегодня"

Инициатива Франции и Германии провести саммит с президентом России Владимиром Путиным, как и ожидалось, расколола Европейский Союз.

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Лидеры некоторых стран предсказуемо выступили против такой инициативы. Обеспокоенность эта идея вызвала и в Украине.

"Сегодня" собрали реакции европейских лидеров на идею вернуть Кремль из международной изоляции.

Украина

Саммит ЕС – Россия может спровоцировать послабление давления на Москву и смягчение наказания за агрессию против Украины, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Инициатива возобновить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, отбить охоту у России имплементировать Минские соглашения", – сказал он.

Польша

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Моравецкий и раньше неоднократно отстаивал украинские интересы в ЕС / Фото: Офис Президента Украины

Диалог с Россией на наивысшем уровне невозможен до тех пор, пока Россия продолжает гибридные атаки на демократию и ЕС. Так считает премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический выход из агрессивной политики", – подчеркнул он.

Литва

Инициативу саммита с Россией необходимо обсудить, но она похожа на попытку "убедить медведя не соваться к меду", считает президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Если без никаких положительных изменений в поведении России мы начнем взаимодействовать, это направит очень смутный и плохой сигнал нашим партнерам, например, Восточному партнерству", – подчеркнул он.

Латвия

Россия понимает только политику силы, а "бесплатные уступки" считает только проявлением слабости, заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш. Поэтому его страна обеспокоена новой идеей.

"Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Это проблемы, которые следует решить, и тогда мы можем говорить с Россией", – предупредил Кариньш.

Эстония

На прошлом саммите все страны ЕС согласились, что Россия является большой угрозой и что эта страна агресивна. Поэтому эстонскому премьеру Кайе Каллас любопытно, откуда могло произрасти такое предложение Германии и Франции.

"Россия входит лишь настолько далеко, насколько мы ей позволяем, и мы должны четко осознавать, какова наша цель", – сказала премьер.

Германия

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Франция и Германия в унисон зазывают Европу вернуть Путина из международной изоляции. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Немецкий канцлер Ангела Меркель уверена: Евросоюз должен не только наладить прямой диалог с руководством России, но и выработать единый подход к провокациям со стороны Москвы.

"На повестке дня должны быть общие стратегические интересы (c Россией. – Ред.), к примеру, защита климата и, конечно, сфера мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии", – отметила канцлер.

Франция

В отношениях с Кремлем Европа не может "придерживаться чисто реактивной логики", поэтому должна проявить единство и координацию для диалога с Кремлем, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности ... этот диалог необходим для стабильности европейского континента", – сказал Макрон.

Нидерланды

После того, как подконтрольные России боевики сбили на Донбассе лайнер со 192 подданными Нидерландов, премьер-министр королевства Марк Рютте не станет участвовать в саммите с Путиным, если таковой состоится.

Хотя сам он не имеет ничего против проведения подобной встречи.

Австрия

Курц даже не пытается скрывать, что Австрия тесно контактирует с Кремлем / Фото: сайт Кремля

Австрийский канцлер Себастьян Курц думает, что диалог с Россией укрепит Евросоюз. Тем более, что некоторые страны, например, Германия, Франция и Австрия, и так его поддерживают.

"Однажды уже был саммит между ЕС и Путиным, поэтому можно организовать его так же, как и в прошлый раз, можно обратиться и к форматам, используемым для диалога с другими частями мира", – сказал он.

О чем еще говорят в Украине и мире 24 июня, смотрите в видеосюжете: