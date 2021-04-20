"Идет политическая борьба". Меркель сделала заявление по "Северному потоку – 2"

Странная у Германии позиция – поддерживает сохранение транзита газа через Украину, но при этом выступает за строительство российского газопровода

Несмотря на призывы в Германии остановить "Северный поток – 2", канцлер этой страны Ангела Меркель считает, что вокруг российского газопровода идет политическая борьба, но при этом поддерживает сохранение транзита газа через Украину.

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Об этом она сказала во время видеообращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает Европейская правда.

Она напомнила, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину.

"Я хочу подчеркнуть, что газ, который еще не идет по "Северному потоку-2", но идет по "Северному потоку-1", не является хуже того газа, который идет через Украину, и газа, который идет через Турцию из России", – сказала Меркель.

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По ее словам, главный вопрос в том, как далеко ЕС должен заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в вопросе энергетики.

"В этой связи Германия выступила за строительство "Северного потока-2". Идет политическая борьба, потому что много других видят этот вопрос по-другому", – сказала канцлер Германии.

Также она причислила войну в Украине к списку самых горячих точек на планете, пишет ТАСС.

"Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", – резюмировала Меркель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сравнил "Северный поток – 2" с оккупацией Крыма и Донбасса. По его словам, если проект запустят, то Россия сможет применить похожую стратегию против других стран.

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