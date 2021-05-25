Инцидент с самолетом в Минске. Польша хочет получить доступ к "черным ящикам"

Расшифровка бортовых самописцев поможет понять, что происходило в воздухе, заявили в МИД Польши

Польша намерена выяснить подробности вынужденной посадки самолета

Польша рассчитывает получить доступ к черным ящикам пассажирского самолета Ryanair, который в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, передает RMF.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами", - сказал он.

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По словам польского дипломата, вопрос заключается в том, при помощи каких аргументов — вербальных или не только – капитана заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск.

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"Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы", - добавил он.

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