Українська
$ 27,43
33,49
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Инцидент с самолетом в Минске. Польша хочет получить доступ к "черным ящикам"

25 мая, 11:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Расшифровка бортовых самописцев поможет понять, что происходило в воздухе, заявили в МИД Польши

Польша намерена выяснить подробности вынужденной посадки самолета

Польша намерена выяснить подробности вынужденной посадки самолета

Польша рассчитывает получить доступ к черным ящикам пассажирского самолета Ryanair, который в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

Реклама

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, передает RMF.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами", - сказал он.

Читайте также: Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)

В тренде
Беларусь – в изоляции, Лукашенко – молчит: все подробности задержания Протасевича в Минске (обновляется)
Самолет экстренно посадиил в Минске для задержания Протасевича. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"
Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"

По словам польского дипломата, вопрос заключается в том, при помощи каких аргументов — вербальных или не только – капитана заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск.

Реклама

"Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы", - добавил он.

Более подробно о мировой реакции на инцидент в Минске читайте в материале Санкции, изоляция и гнев США – реакция политиков на задержание Протасевича.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Италии нашли тело молодой украинки, убитой полгода назад: опознали по кольцу
В Италии нашли тело молодой украинки, убитой полгода назад: опознали по кольцуЕвросоюз
Зеленский сравнил зарплаты в Украине и Польше и сделал неожиданный вывод
Зеленский сравнил зарплаты в Украине и Польше и сделал неожиданный выводЭкономика
Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси
Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний БеларусиЕвросоюз
Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью
Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над БеларусьюСША
"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)Донбасс
В отместку Лукашенко на чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси
В отместку Лукашенко на чемпионате мира по хоккею сменили флаг БеларусиХоккей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять