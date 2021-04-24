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Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случай

24 апреля, 16:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за нового вида коронавируса уже в скором времени Индию могут включить в список эпидемиологически опасных стран

В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Индии.

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Об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения конфедерации в Twitter.

Индийский вариант коронавируса выявили у пассажира, который прибыл через транзитный аэропорт.

Вероятно, что уже в скором времени Индию могут включить в список эпидемиологически опасных стран. Сейчас по этому поводу ведутся консультации.

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Индийский штамм коронавируса также недавно выявили и в Чехии.

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Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.

Ранее он также рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что у нас циркулирует сугубо европейский – итальянский и испанский – штамм.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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Индия Швейцария штамм коронавирус
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