Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случай

В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Индии.
Об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения конфедерации в Twitter.
Индийский вариант коронавируса выявили у пассажира, который прибыл через транзитный аэропорт.
Вероятно, что уже в скором времени Индию могут включить в список эпидемиологически опасных стран. Сейчас по этому поводу ведутся консультации.
Индийский штамм коронавируса также недавно выявили и в Чехии.
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.
Ранее он также рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что у нас циркулирует сугубо европейский – итальянский и испанский – штамм.
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