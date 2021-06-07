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Испания открыла границы для украинцев – кто сможет въехать в страну

7 июня, 12:34

Виталий Семченко Виталий Семченко

Все туристы должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. В то же время граждане Бразилии, Индии, Южной Африки не смогут попасть в Испанию даже с прививками

Испания открыла границы для туристов

Испания открыла границы для туристов / Фото: Depositphotos

Испания с сегодняшнего открыла границы для иностранных туристов. Для въезда в страну нужно пройти курс вакцинации от коронавируса.

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Об этом сообщает RTVE.

Путешественники должны предоставить доказательство того, что они сделали две прививки от COVID-19 за 14 дней до въезда. В частности, речь идет о следующих препаратах:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson&Johnson;
  • Sinopharm;
  • Sinovac-Coronavac.

В то же время граждане Бразилии, Индии, Южной Африки не смогут попасть в Испанию даже с прививками – все из-за высокой заболеваемости в этих странах.

Все туристы должны заполнить форму контроля здоровья через веб-сайт или приложение Spain Travel Health. В ней обязательно должна содержаться информация о вакцинации. Приложение будет генерировать QR-код, который путешественник должен предъявить до посадки, а также на контроле по прибытию.

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Как сообщалось ранее, попасть в Хорватию теперь будет немного проще – страна ослабила правила въезда для тех, кто не проходил вакцинацию, и тех, кого обошла коронавирусная болезнь.

Кроме того, с 14 мая туристам из Украиныразрешили также въезжать и в Грецию.

В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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