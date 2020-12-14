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Испания рассчитывает сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 до конца лета

14 декабря, 01:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Испанский Минздрав прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в Европе

Испания рассчитывает обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета 2021 года, если к тому времени будет вакцинировано достаточное количество граждан.

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Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, передает Reuters.

Массовая вакцинация в Испании должна начаться в январе, и к концу лета более двух третей 47-миллионного населения должны быть вакцинированы.

"Даже если к тому моменту в Европе коронавирус еще останется, мы будем на совершенно другой стадии. Вот почему я думаю, что мы находимся в начале конца. Я прогнозирую изменения через пять-шесть месяцев", – рассказал Илья.

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На вопрос, означает ли это, что Испания получит коллективный иммунитет, министр ответил утвердительно, отметив, что коллективный иммунитет сформируется как за счет прошедших вакцинацию, так и за счет переболевших коронавирусом.

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Илья также предупредил испанцев, чтобы они не утратили бдительность в период Рождества.

По данным Министерства здравоохранения Испании, в пятницу число новых случаев заболевания увеличилось на 10 519 до 1 730 575. За время пандемии COVID-19 в стране умерли 47 624 человек.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Испания иммунитет вакцинация вакцина коронавирус
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