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Испытывал на жене и детях: в Германии врач экспериментировал с вакциной от COVID-19

9 февраля, 18:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На врача завели дело

В Германии врач и бизнесмен Винфрид Штеккер разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения.

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Как сообщает MDR Sachsen, его подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.

Весной 2020 года мужчина сам себе ввел четыре раза разработанный препарат в мышцу бедра. Кроме того, он испытывал вакцину от коронавируса на своей жене, детях и еще 65 добровольцах.

Как заявляет сам ученый, побочных эффектов после введения вакцины не было. Некоторые жаловались на незначительные раздражения и боли в месте укола. Однако у всех привитых появились антитела.

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Штекер прислал в Институт имени Пауля Эрлиха результаты своих тестов по электронной почте. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, но Институт обратился в прокуратуру.

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В 1987 Штекер был учредителем компании Euroimmun, которая по сей день занимается разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. В 2017 году ученый продал компанию за 1,2 миллиарда евро.

Ранее аналитики Bloomberg пришли к выводу, что мир вернется к нормальной жизни через 7 лет. Именно столько времени потребуется, чтобы вакцинировать 75% населения земли.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Германия ученый вакцина коронавирус
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