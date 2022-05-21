Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа – СМИ

Германия является крупнейшим импортером российского газа в регионе

Германия и Италия позволили компаниям открывать счета в рублях. Коллаж "Сегодня"

Германия и Италия позволили компаниям открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на источники

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По словам источников, Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открыть счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы после переговоров с Европейским Союзом.

Два источника сообщили Reuters, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Финляндия отказалась платить за газ рублями

С субботы 21 мая "Газпром" перестанет поставлять этой стране газ. Об этом энергокомпанию Gasum известила финская "дочка" "Газпрома" в пятницу, 20 мая.

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Однако в пресс-службе говорят, что к такому сценарию были готовы. Ранее компания отказалась идти на шантаж Кремля и заявила, что будет оплачивать поставки такой валютой, как указано в контрактах. В России предупреждали, что за отказ поставки газа будет прекращаться.

Поэтому в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять потребителям газ из других источников через трубопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию.

Так, Россия оказалась в затруднительном положении, и "Газпром" ищет новые способы, чтобы давить на Европу. "Сегодня" писали, что "Газпром" намеренно не использует уже оплачены мощности для транзита через газоизмерительную станцию "Суджа", таким образом искусственно ограничивая поставки в Европу.

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