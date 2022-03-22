Италия поддержала членство Украины в Евросоюзе

Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги после выступления президента Владимира Зеленского перед членами итальянского парламента.
Об этом сообщает местное агентство Ansa.
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"Мы хотим проложить путь большей близости Украины к Европе: это длительный процесс, состоящий из необходимых реформ. Италия в этом процессе находится рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу", – заявил итальянский премьер.
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Драги добавил, что сегодня Украина не только защищает себя, она защищает мир, свободу и безопасность всей Европы, и Италия благодарна нам за это.
Европерспективы
- Напомним, 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
- Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.
- 28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
- Вслед за Украиной и Молдова решила ускорить подачу заявки на вступление в Европейский Союз.