Италия установила очередной антирекорд по смертности от COVID-19

Такого количества смертей от коронавируса не было с марта

В Италии за последние сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией 23 232 человек, 853 пациента с COVID-19 скончались, что является суточным пиком количества летальных случаев в Италии в течение второй волны пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные издания.

Это самое большое количества суточных смертей в Италии с 28 марта, когда в результате пандемии умерли 889 людей.

Общее количество жертв пандемии в Италии на сегодняшний день достигло 51 306 человек, всего за весь период заболело 1 455 022 людей.

Напомним, в Европе за неделю с 9 по 15 ноября количество смертей в результате коронавируса возросло до 29 тысяч за прошлую неделю. В то же время темпы распространения COVID-19 в целом снизились.

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В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса COVID-19 вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации в здравоохранении и начала влиять на борьбу с другими болезнями в мире.

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