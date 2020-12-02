Италия ужесточает карантин: Новый год пройдет в локдауне

Пока украинцы гадают, придется ли им встречать Новый год в режиме локдауна, власти Италии определились с этим вопросом и собираются не только оставить в силе чрезвычайное положение, но и ужесточить ограничения на зимние праздники.
Об этом, как пишет Corriere della Sera, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца
По его словам, итальянцам запретят заграничные, загородные поездки и путешествия между регионами страны, а также ограничат большие скопления людей, особенно на Рождество и Новый год.
"Мы должны оставить в силе серьезные и строгие меры, чтобы также не подорвать проделанную в последние недели работу ... Если мы ослабим бдительность, не за горами третья волна", – заявил Сперанца, выступая в парламенте 2 декабря.
Глава Минздрава считает, что эти ограничения позволят избежать ужесточения мер в январе и феврале.
СМИ пишут, что правительство также собирается сохранить комендантский час, закрыть горнолыжные курорты и ограничить встречи на Рождество в кругу семьи.
Новый указ утвердят к концу недели.
Напомним, что с 11 ноября в Италии ужесточили карантинные ограничения из-за усугубления ситуации с коронавирусом.
Сейчас в стране ежедневно фиксируют 19-20 тысяч новых случаев COVID-19, что вдвое меньше, чем до локдауна.
Больше о том, как с коронавирусом борются другие страны, смотрите в видеосюжете:
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