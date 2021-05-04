Италия введет национальные паспорта вакцинации на месяц раньше ЕС

Итальянский премьер заверил, что национальное разрешение позволит путешествовать без ограничений и в другие страны Европы

Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса в середине июня, а Италия начнет применять собственные "зеленые пропуска" на месяц раньше – во второй половине мая.

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Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров туризма стран G20, передает La Reppublica.

"Европейский зеленый пропуск будет готов во второй половине июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", – заявил премьер.

По его словам, путешественники хотят посетить Италию, а Италия готова приветствовать у себя весь мир снова.

"Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова станет сильнее, чем раньше", – уверен Драги.

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Он добавил, что национальный пропуск позволит путешествовать без ограничений и в другие страны Европы.

"Благодаря итальянскому паспорту вакцинации туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что не больны COVID, вакцинированы или имеют отрицательный тест", – добавил он.

Напомним, ранее Европейская комиссия официально выступила за ослабление ограничений на въезд в Евросоюз по "несущественным причинам" и впервые предложила впустить иностранных туристов в страны.

Мы также сообщали, что Испания рассчитывает открыть въезд для иностранных путешественников с июня, после введения общеевропейского цифрового сертификата о вакцинации против коронавируса.

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