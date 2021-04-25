Италия выходит из жесткого локдауна

Для контроля за соблюдением мер безопасности планируют задействовать около 70 тыс. правоохранителей

С 26 апреля большая часть Италии перейдет в желтую зону карантина, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.

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Об этом сообщает издание Ansa.

Все регионы страны входят в красную или оранжевую зоны. С понедельника 13 регионов и две автономные провинции перейдут в желтую зону.

Это Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето и автономные провинции Больцано и Тренто.

В этих регионах, в том числе, частично откроются рестораны и бары – клиентов будет разрешено принимать на открытых площадках. Также с определенными ограничениями открываются кинотеатры, театры и музеи.

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"С завтрашнего дня многие виды деятельности возобновятся, и большая часть страны перейдет в желтую зону. Но мы хотим делать шаг за шагом, чтобы не возвращаться назад: расписание в 22:00 позволяет нам снизить мобильность, и это – это выбор, который правительство решило сделать в рамках разумного", – говорит министр здравоохранения Роберто Сперанса.

Оранжевыми останутся пять регионов, а красной – только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома.

Для контроля за соблюдением мер безопасности планируют задействовать около 70 тыс. правоохранителей – от проверок открывшихся заведений до предотвращения скоплений людей на улицах и площадях.

В Риме в самых популярных местах установят заграждения, чтобы контролировать количество людей.

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Напомним, северный регион Италии Пьемонт заявил, что прекратит использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca, после того как в субботу после вакцинации умер учитель.

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