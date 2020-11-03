Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу гражданина Украины, бывшего бойца Нацгвардии и участника АТО Виталия Маркива.

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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, справедливость восторжествовала, наш герой полностью оправдан и возвращается с украинской делегацией на Родину.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находился под арестом. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, при том, что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признал.

Однако 1 октября итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения в деле Маркива из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробней, что именно так заинтересовало итальянский суд.

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Адвокаты Виталия настаивали на приобщении к доказательной базе суда экспертиз, сделанных украинскими экспертами, которые показывают, что нацгвардеец на расстоянии в 1700 метров за деревьями и кустами не мог видеть Рокелли и его спутников и тем более стрелять на поражение из автомата Калашникова.

После этого итальянский апелляционный суд отверг важное "доказательство" против украинца.

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