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Из Словакии депортировали полдюжины украинских заробитчан-нелегалов

18 сентября, 17:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинцы были трудоустроены нелегально, поэтому копы защитили их права

Управление пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Словакии депортировало 23 нелегальных рабочих.

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Об этом сегодня, 18 сентября, полиция Словацкой Республики сообщила на своей странице в Facebook.

По данным полиции, 17 рабочих из Сербии и шестеро из Украины были депортированы с предприятий, расположенных в Зволене, Голиче и в районе Нове Место-над-Вагом.

Таким образом, по словам полиции, были защищены права нелегалов.

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"В мероприятиях участвовали полицейские управлений по делам иностранцев в Банска-Бистрице, Тренчине и Трнаве, индивидуальные инспекции труда, мобильные полицейские подразделения и Национальная антимиграционная служба", – рассказали подробности акции в полиции.

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Напомним, Словакия не первая страна Евросоюза, откуда высылают украинцев. Так, месяцем ранее из Эстонии были депортированы 12 заробитчан, нарушивших коронавирусный карантин.

Также сообщалось, что в Польше двое молодых украинцев попались на нарушении карантина, им теперь грозит штраф и депортация за побег с места изоляции:

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Словакия заробитчане нелегалы депортация высылка украинцы за границей

Источник: Сегодня

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