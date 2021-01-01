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Из-за фейерверков Рим засыпало"дождем" из мертвых птиц

1 января, 18:08

Ольга Литвин Ольга Литвин

Полуночная канонада уничтожила сотни пернатых

Из-за массовых новогодних фейерверков три района столицы Италии были устланы телами погибших птиц – станция Термини, центральная улица Виа Национале и холм Эсквилин.

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Об этом сообщает Corriere della Sera.

Испуганные скворцы пытались спастись от громких взрывов новогодней канонады и замертво падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.

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Напомним, Новый год в Праге (Чехия) был омрачен неприятным инцидентом – из-за праздничных фейерверков погибли несколько лебедей.

От праздничных салютов умирают не только пернатые. Ранее в Индии произошла авария на пиротехнической фабрике, в результате которой пострадали почти полсотни человек.

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птицы Рим фейерверки салюты Новый год
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