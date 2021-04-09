Из-за карантина в зоопарке обезьяна оторвала палец пятилетнему мальчику

В португальском зоопарке обезьяна напала на ребенка, который в этот момент был с родителями и играл с ней возле клетки, и откусила ему палец.
Об этом пишет Daily Mail.
Пятилетнего мальчика доставили в больницу после нападения животного.
Полицейский извлек потерянный палец, который медики надеются прикрепить. Инцидент будут расследовать.
Как известно, это самый большой и зеленый зоопарк в северной Португалии. В нем проживают более 600 животных, включая амурского тигра и азиатского льва. До пандемии коронавируса зоопарк ежегодно принимал около 1,5 миллиона посетителей.
Однако во время карантина поведение некоторых животных изменилось. Ветеринар Карла Монтейро рассказала, что животные практически не общались с людьми.
Ранее мы писали, что в Харькове в торговый центр Sun Mall забежала обезьяна с улицы. По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животные.
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