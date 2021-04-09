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Из-за карантина в зоопарке обезьяна оторвала палец пятилетнему мальчику

9 апреля, 20:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Карантинные ограничения негативно сказались на поведении животных

В португальском зоопарке обезьяна напала на ребенка, который в этот момент был с родителями и играл с ней возле клетки, и откусила ему палец.

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Об этом пишет Daily Mail.

Пятилетнего мальчика доставили в больницу после нападения животного.

Полицейский извлек потерянный палец, который медики надеются прикрепить. Инцидент будут расследовать.

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Как известно, это самый большой и зеленый зоопарк в северной Португалии. В нем проживают более 600 животных, включая амурского тигра и азиатского льва. До пандемии коронавируса зоопарк ежегодно принимал около 1,5 миллиона посетителей.

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Однако во время карантина поведение некоторых животных изменилось. Ветеринар Карла Монтейро рассказала, что животные практически не общались с людьми.

Ранее мы писали, что в Харькове в торговый центр Sun Mall забежала обезьяна с улицы. По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животные.

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животные обезьяна зоопарк
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