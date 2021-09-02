Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Бегут от "батьки"? Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 16:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Режим ЧП будет действовать на территории Подляского и Люблинского воеводств
Из-за нелегалов Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за нелегалов Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 2 сентября.

Реклама

"Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Подляского воеводства в северо-восточной части страны, граничащего с Беларусью и Литвой. Также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Что было ранее

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, из-за наплыва нелегалов, предлагал ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. После чего постановление направили на одобрение президенту.

  • Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сначала закрылся от Украины, а потом приказал закрыть границу еще и со странами Запада. Его насторожила ситуация с мигрантами на границах с Литвой и Латвией. Особенно его удивила угроза прибалтов с помощью оружия останавливать нелегалов и возвращать на территорию Беларуси.
  • Также новости "Сегодня" информировали о том, как украинцы скупают квартиры в Польше.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2477 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять