Из-за наводнения в Италии погибли несколько человек: объявлено чрезвычайное положение

В Италии при наводнении в результате ливней на острове Сардиния в городе Битти (провинция Нуоро) три человека погибли, еще два числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщает итальянское издание Il Messagero.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, жителей некоторых районов эвакуируют.

Сильные ливни, прошедшие накануне вызвали оползни и затопление многих дорог, в том числе государственного значения значения, на которых сейчас полностью заблокировано движение.

Потоп в Сардинии в Италии

В городе Кальяри штормовые ветры повалили деревья, прибрежную зону полностью затопило.

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Нынешнее наводнение называют самым серьезным за последнее десятилетие, Сардинии нанесен ущерб на миллионы евро.

Напомним, на прошлой неделе в Италии в результате проливных дождей произошли наводнения в нескольких провинциях, в результате чего обрушился мост и было остановлено железнодорожное сообщение.

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