Скандал с "коронавирусными норками" в Дании привел к отставке министра

Инициировавший убийство миллионов норок министр сложил свои полномочия

Скандал с умерщвлением миллионов норок на пушных фермах в Дании обернулся отставкой инициатора такой идеи – министра продовольствия и рыболовства Могенса Йенсена.

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Об этом сообщает местное издание DR.

Йенсен заявил, что 18 ноября он сообщил премьер-министру Дании Метте Фредериксену о своем намерении оставить кресло министра.

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"Очевидно, что мое министерство допустило ошибки, и я несу за это ответственность. Я обнаружил – и это абсолютно важно – что у меня больше нет необходимой поддержки (в парламенте. – Ред.)", – сказал глава датского Министерства продовольствия и рыболовства.

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Чиновник выразил сожаление в связи с тем, что владельцев звероферм вынудили уничтожить норок, хотя позже обнаружилось отсутствие какой-либо законодательной базы для этого.

"Потому я чувствую, что должен подать заявление об отставке", – добавил Могенс Йенсен.

После сложения своих полномочий он станет членом парламента Дании от Социал-демократической партии.

Напомним, изначально сообщалось, что из-за мутировавшего коронавируса в Дании собираются убить 17 млн норок. Однако Могенс Йенсен предложил не уничтожать часть животных, а оставить их для разведения.

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