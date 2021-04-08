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Из-за тромбоза: в Испании ввели строгое возрастное ограничение для вакцинирования AstraZeneca

8 апреля, 01:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прививку будут делать людям только старше 60 лет

В Испании рекомендовали использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca (Vaxzevria) только для вакцинации лиц старше 60 лет.

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Такие меры Минздрав принял после того, как в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины, передает El Paris.

Отмечается, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, поэтому специфические факторы риска не выделили.

Пока не известно, что именно приводит к возникновению тромбов у вакцинированных. Вакцину Vaxzevria разрешили применять в более 90 странах.

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Ранее власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

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Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Испания вакцинация коронавирус AstraZeneca
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