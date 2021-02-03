Избиение 15-летнего украинца в Париже: мать обвинила французские СМИ в клевете

Женщина уже подала жалобы на СМИ, которые распространяют клевету

Мать жестоко избитого в Париже 15-летнего Юрия Симканича впервые прокомментировала информацию о том, что якобы ее сын имел отношение к неким группировкам во Франции. Женщина категорически это отрицает.

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Об этом она рассказала сайту "Сегодня".

"Иметь друзей и быть в банде – это "две большие разницы". Я подала жалобу за клевету. Также я подала жалобу на то издание, которое говорит, что мой ребенок был знаком полиции", – уточнила Наталья Крученик.

За последние дни во французских СМИ появилась информация о том, что Наталья якобы фигурирует в деле о торговле людьми.

По данным СМИ, женщина, мол, не платила зарплату украинкам, которые работали в ее фирме, и у работниц якобы были ужасные условия труда, и работали они нелегально.

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Наталья категорически опровергла свою причастность к незаконным действиям и уточнила, что вскоре вместе с адвокатом сообщит, как обстоят дела на самом деле.

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"Мы уже скоро заговорим об этом. Никакими людьми я никогда не торговала. Что касается зарплаты, то я предоставила распечатки с банковских счетов. То, что они (работницы. – Ред.) так описали, это их слова", - сказала она.

По словам Натальи, она представила официальные доказательства.

"Если кому-то было плохо, то почему не уходили с работы?" – сказала она и добавила, что работницы за счет фирмы посещали лучшие рестораны Парижа.

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Напомним, что 15 января в районе торгового центра Beaugrenelle, неподалеку от Эйфелевой башни, в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате подросток получил многочисленные травмы: переломы пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп.

По официальным данным, в рамках расследования под стражу взяты 10 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в "покушении на убийство", "создании преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

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