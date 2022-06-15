К "Рамштайну – 3" присоединились еще три страны, Остин рассказал подробности

Встреча министров посвящена оказанию военной помощи Украине

Встреча проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова, Грузия и Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн". На встрече присутствуют министры и главы более 45 стран мира. Об этом заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, трансляцию встречи вел телеканал "Украина 24" в своем YouTube-канале.

По словам Остина, с начала войны в Украине более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине.

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"Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы", – рассказал он.

Также министр отметил, что с момента последней встречи, которая состоялась три недели назад, был достигнут важный прогресс на нескольких фронтах.

На этой встрече представители стран поднимут вопрос об увеличении поставок оружия для Украины, чтобы противостоять полномасштабной войне, которую развязала Россия. Первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии, вторая прошла 23 мая.

Что нужно Украине

Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией. Украине необходимо получить:

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1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Литва передаст Украине крупную партию оружия, а именно 110 антидроновых ружей собственного производства. Оружие назвали "Убийцей орков".