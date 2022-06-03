Кабаева, семья Пескова и другие: кто попал под новые санкции ЕС

В шестой пакет санкций против России также вошли десятки компаний

В ЕС ввели санкции против друзей и любовницы Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. Он официально вступает в силу. Так, в него попали более тысячи людей и десятки компаний, в том числе и любовница Путина Алина Кабаева.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Кто попал под санкции ЕС?

Алина Кабаева, владелец "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов

Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "глава Херсонской области" и его "заместитель" Кирилл Стремоусов, т.н "глава Мелитополя" Галина Данильченко

Вся семья Пескова: дочь Елизавета Пескова, его сын Николай Песков, Татьяна Навка

Глава Роскомнадзора Андрей Липов

Военнослужащие 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (именно они устроили зверства в Буче)

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож

Александра Мордашова, супруга главы "Северстали"

Депутат Сергей Савостьянов

Компании: Оборонэнерго, УАЗ, Воентелеком, КАМАЗ, ТатнефтьНефтехим, Балашихинский литейномеханический завод, Ремдизель

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ – как ударили

Страны ЕС откажутся от импорта перевозимой по морю российской нефти в течение 6 месяцев, а от импорта нефтепродуктов – 8 месяцев.

а от импорта нефтепродуктов – 8 месяцев. Трубопроводной нефти санкции пока не касаются.

От SWIFT отключают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Банк развития Беларуси.

ЕС приостанавливает вещание еще трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный телецентр".

ЕС расширил список лиц и организаций РФ, которые попали под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, пиар и консультационные услуги. Также у РФ не будет доступа к облачным сервисам.

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