Качиньский объявил об отставке с поста вице-премьера Польши

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" назвал причины такого решения

Ярослав Качинський объявил об отставке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда приняли его отставку.

Об этом сообщает Wiadomosci.

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Приемником Качинського на посту вице-премьера станет глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В настоящее время я больше не работаю в правительстве. Я уже подал заявление об увольнении на имя премьер-министра, и оно было принято. Насколько я знаю, президент также подписал его", – заявил Качиньский.

Связана ли отставка с войной в Украине

На вопрос об оценке своего пребывания в правительстве Качиньский сказал, что ему удалось реализовать задуманный им план.

"Хотя не буду скрывать, что войны в этом плане не было. Я считаю, что были приняты самые важные решения в отношении Польши, которые помогли избежать очень тяжелой участи. Мы хотим вооружиться настолько, чтобы сделать вероятность нападения на нашу страну совершенно иррациональной", – подчеркнул Качиньский.

Он также объяснил, почему решил покинуть должность в разгар войны в Украине.

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"Сегодня ход войны таков, что неизвестно, когда она закончится. Однако мы более или менее знаем, когда у нас будут выборы, поэтому мне пришлось выбирать, и я выбрал", – сказал Качиньский.

По его словам, теперь он хочет сконцентрироваться на работе в партии, чтобы она победила на следующих выборах.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Польша серьезно воспринимает все угрозы России.

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