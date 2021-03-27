Как проходит жесткий карантин в Польше (фото)

В Польше с сегодняшнего дня ввели дополнительные коронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение последующих двух недель.

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Так, локдаун будет действовать в стране до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится, то национальный карантин продлят. Мы посмотрели, как в стране проходит первый день ограничений.

В Польше компаниям рекомендовали с 27 марта перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Кроме того, есть много других запретов.

Отметим, с начала пандемии в Польше заразились более 2 млн человек, умерли более 50 тысяч.

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К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран ужесточают карантин и вводят новые ограничения.

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