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Как проходит жесткий карантин в Польше (фото)

27 марта, 15:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ограничения будут действовать до 9 апреля

В Польше с сегодняшнего дня ввели дополнительные коронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение последующих двух недель.

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Так, локдаун будет действовать в стране до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится, то национальный карантин продлят. Мы посмотрели, как в стране проходит первый день ограничений.

В Польше компаниям рекомендовали с 27 марта перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Кроме того, есть много других запретов.

Отметим, с начала пандемии в Польше заразились более 2 млн человек, умерли более 50 тысяч.

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К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран ужесточают карантин и вводят новые ограничения.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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Польша карантин ограничения локдаун

Источник: Сегодня

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