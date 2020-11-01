Как страны Европы усилили карантин из-за коронавируса. Что изменилось?

Из-за высоких темпов распространения коронавируса власти европейских стран одна за одной вводят жесткие карантинные ограничения. Также жителей просят уменьшить контакты и по возможности оставаться дома.

"Сегодня" собрало для вас все ограничения в странах Европы.

Великобритания

На днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он вступит в силу в четверг, 5 ноября.

Так, в стране закрываются все магазины, кроме самых необходимых. Однако, в отличие от весеннего карантина, школы и университеты не прекращают работу. После 2 декабря ограничительные меры будут ослаблены и страна вернется к практике введения локальных ограничительных мер в зависимости от ситуации на местах.

Также будут действовать следующие ограничения:

людям, не проживающим вместе, запрещено собираться в помещениях;

собираться на улице не более чем шести человекам;

избегать не жизненно важных поездок по городу и стране;

не использовать транспорт в часы пик;

для передвижения использовать велосипеды и самокаты, а также перемещаться пешком.

Бельгия

С 19 октября в стране ввели комендантский час, выходить на улицу запрещено с 00:00 до 05:00.

Также ограничели работу ресторанов и кафе. Они закрыты на период в один месяц. В ограниченном режиме также работают круглосуточные магазины. А еще Бельгия закрыла границы для граждан других стран.

Испания

Страна планирует ввести жесткий карантин на полгода.

Как заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, "вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00". Региональным властям будет позволено вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова. Решение приймут 5 ноября.

Греция

В Греции с 3 ноября на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры. Все развлекательные и спортивные заведения будут также закрыты. Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время и который до сих пор действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, будет расширен на всю территорию страны.

Австрия

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в стране будет действовать режим самоизоляции с 3 ноября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Планируется, что новые меры продлятся до 30 ноября.

Франция

Власти Франции с субботы, 17 октября, ввели комендантский час в Париже, его пригородах и некоторых других городах.

Он действует с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 по Киеву). Помимо парижского региона комендантский час вводят в Марселе, Лионе, Лилле, Сент-Этьене, Руане, Тулузе, Гренобле и Монпелье. Он предусматривает закрытие в это время всех ресторанов и театров.

Чехия

В стране с 28 октября ввели комендантский час, пока на неделю.

До полуночи вторника, 3 ноября, запрещено перемещаться по улицам с 21:00 до 5:00, кроме рабочих поездок и срочных – касающихся здоровья, имущества, а также прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

Автозаправочные станции, аптеки и рестораны смогут по воскресеньям продолжать торговать через окошки.

Португалия

Со среды, 4 октября, вступает в силу локдаун в 121 муниципалитете Португалии. Их жители смогут выходить из дома лишь на работу и по самым необходимым делам.

Польша

Власти ввели жесткие ограничения – митинги и массовые собрания отныне запрещены, почти все школы закрыты, а ресторанам и кафе разрешается лишь готовить пищу на вынос.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" с помощью веб-камер подсмотрел, как жители разных стран соблюдают карантинные ограничения.

Также в Бельгии из-за большого количества случаев коронавируса ввели общенациональный карантин.

Еще мы писали о том, что во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из городаперед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с 30 октября.

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