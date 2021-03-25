Какие страны возобновили вакцинацию AstraZeneca – и почему это сделали не все

Некоторые страны ЕС объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Это последовало после того, как европейский регулятор подтвердил безопасность разработки.
Какие страны возобновили вакцинацию?
Германия заявила о возобновлении кампании 19 марта. По словам федерального министра здравоохранения Йенса Спана, врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках.
"Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно", – заверил он.
Франция также разрешила использование британской разработки. Премьер-министр Жан Кастекс даже публично вакцинировался, чтобы убедить людей не бояться прививок.
С 24 марта Испания возобновила использование вакцины AstraZeneca – в стране стремительно растет количество заболевших.
"Я рада получить вакцину. Я думаю, что вы должны быть оптимистичными, и нет ничего хуже COVID", – сказала 30-летняя медработница Кристина Гонсалес.
Об аналогичных намерениях заявили власти Италии, Болгарии, Португалии, Эстонии и Словении.
Кроме того, некоторые государства и вовсе не останавливали вакцинацию, в частности:
- Украина;
- Канада;
- Чехия;
- Греция;
- Словакия;
- Великобритания;
- Бельгия;
- Финляндия;
- Румыния;
- Австралия.
Кто отказался от вакцины?
25 марта Дания продлила на три недели запрет на использование вакцины AstraZeneca. Правительство хочет дождаться более четких результатов исследования связи препарата с тромбозом.
Швеция и Норвегия одобрили применение вакцины только для людей старше 65 лет. Там отметили, что не наблюдали риска возникновения редких и серьезных побочных осложнений после препарата. В то же время Управление здравоохранения рекомендует пока что не использовать вакцину для иммунизации молодых людей.
Почему страны отказываются от вакцины?
Главная причина такого решения – опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов.
К примеру, в Австрии после прививки скончалась 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Случай тромбоза также зафиксирован в Нидерландах. А в Словакии скончалась 38-летняя учительница, которой накануне ввели препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.
В Италии после прививки AstraZeneca умер учитель. А в Грузии медсестра впала в кому сразу же после вакцинации.
Что известно о скандале вокруг AstraZeneca и стоит ли бояться прививки – читайте в материале "Сегодня".
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