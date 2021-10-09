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Канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. В чем его обвиняют

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
9 октября, 23:46
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Себастьян Курц уже выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность
В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".
В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе со своего поста. Несколько дней назад прокуратура страны начала против него расследование по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает The Guardian.

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Коррупционный скандал

В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства. После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.

Себастьян Курц уже выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос

Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца 8 октября провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента.

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Напомним, два года назад Себастьян Курц назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера.

Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.

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