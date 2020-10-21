Пандемия онлайн. Как карантинят города мира – видео с камер наблюдения

Карантин ужесточают не только в Украине, но и по всему миру. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А заодно и сравнить, как выглядит "самый лучший в мире карантин", как его назвал глава Минздрава Украины Максим Степанов, с тем, как карантинят другие города в мире.
Сайт "Сегодня" с помощью веб-камер подсмотрел, как жители разных стран соблюдают карантинные ограничения. Просто сравните, сколько людей и автомобилей находится на улицах карантинных кородов.
Время съемки на всех камерах – окло 13 часов (по местному времени).
ЕВРОПА
Ирландия. Дублин
- Ирландия первой из стран ЕС ввела жесткий карантин
- Число заболевших в Ирландии с начала эпидемии – 52 256. Умерло – 1865 человек.
Румыния. Бухарест
Юнион-сквер.
- В городе с 20 октября введен жесткий карантин.
- Число заболевших в Румынии с начала эпидемии – 191 102. Умерло – 6065 человек.
Словения. Верхняя Карниола
Краньска-Гора
- В стране объявлена эпидемия, введен комендантский час.
- Число заболевших в стране с начала эпидемии – 15 982. Умерло – 200 человек.
Португалия. Албуфейра
Веб-камера одного из ресторанов на главной улице города
- В стране объявлено "состояние бедствия". Ограничительные меры действуют повсеместно.
- С начала эпидемии в стране заболели 103 736 человек, умерли – 2213.
Нидерланды. Амстердам.
Площадь Дам.
- Ограничения усилены с начала октября.
- Число заболевших в Нидерландах – 244 391. Умерло – 6814 человек.
Италия. Венеция
Понте делле Гулье
- Ограничения в стране усилены с 18 октября.
- Число заболевших в Италии с начала эпидемии – 434 449. Умерло – 36 705 человек.
Площадь Святого Марка
Германия. Айнбек
Рыночная площадь
- В стране ограничены социальные контакты с 14 октября. Правительство готово ужесточать меры.
- Число заболевших в Германии с начала эпидемии – 380 898. Умерло – 9955 человек.
Германия. Штутгарт
Исторический центр
Швейцария. Цюрих
Лойшенбах
- Меры безопасности в стране усилены с 16 октября. Обязательно ношение масок в транспорте и общественных заведениях. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на "удаленку".
- Число заболевших в Швейцарии с начала эпидемии – 91 763. Умерло – 2145 человек.
Франция. Париж
Базилика Сакре-Кёр
- Город объявлен "зоной максимальной эпидемиологической опасности". В стране ужесточены меры безопасности.
- Число заболевших в стране с начала эпидемии – 930 745. Умерло – 33 885 человек.
Великобритания. Лондон
Дорожные камеры города
- В стране приняты ограничительные меры, которые будут ужесточены с 24 октября. Так, людям, не проживающим вместе, будет запрещено собираться в одном помещении.
- Число заболевших в стране с начала эпидемии – 762 542. Умерло – 43 967 человек.
Испания. Виго
Авенида-да-Гранде-Виа
- Жесткий карантин введен в отдельных регионах страны. Рассматривается вариант введения комендантского часа.
- В Испании с начала карантина заболело 1 029 668 человек. 34 210 умерли.
США.
Нью-Йорк
Таймс-сквер.
- Карантин действует в отдельных районах мегаполиса.
- Число заболевших в США – 8 млн 521 тыс. Умерло – 226 204 человека.
Украина.
Киев
Майдан Незалежности и Крещатик
- Действуют ограничения "оранжевой зоны"
- С начала эпидемии в Украине заболело 315 826 человек. Умерло – 5927.
Украина. Харьков
Площадь Конституции
- С 19 октября город "в красной зоне".
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