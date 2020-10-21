Пандемия онлайн. Как карантинят города мира – видео с камер наблюдения

Как выглядят жесткие и не очень ограничения в разных странах

Карантин ужесточают не только в Украине, но и по всему миру. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А заодно и сравнить, как выглядит "самый лучший в мире карантин", как его назвал глава Минздрава Украины Максим Степанов, с тем, как карантинят другие города в мире.

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Сайт "Сегодня" с помощью веб-камер подсмотрел, как жители разных стран соблюдают карантинные ограничения. Просто сравните, сколько людей и автомобилей находится на улицах карантинных кородов.

Время съемки на всех камерах – окло 13 часов (по местному времени).

ЕВРОПА

Ирландия. Дублин

Ирландия первой из стран ЕС ввела жесткий карантин

Число заболевших в Ирландии с начала эпидемии – 52 256. Умерло – 1865 человек.

Румыния. Бухарест

Юнион-сквер.

В городе с 20 октября введен жесткий карантин.

Число заболевших в Румынии с начала эпидемии – 191 102. Умерло – 6065 человек.

Словения. Верхняя Карниола

Краньска-Гора

В стране объявлена эпидемия, введен комендантский час.

Число заболевших в стране с начала эпидемии – 15 982. Умерло – 200 человек.

Португалия. Албуфейра

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Веб-камера одного из ресторанов на главной улице города

В стране объявлено "состояние бедствия". Ограничительные меры действуют повсеместно.

С начала эпидемии в стране заболели 103 736 человек, умерли – 2213.

Нидерланды. Амстердам.

Площадь Дам.

Ограничения усилены с начала октября.

Число заболевших в Нидерландах – 244 391. Умерло – 6814 человек.

Италия. Венеция

Понте делле Гулье

Ограничения в стране усилены с 18 октября.

Число заболевших в Италии с начала эпидемии – 434 449. Умерло – 36 705 человек.

Площадь Святого Марка

Германия. Айнбек

Рыночная площадь

В стране ограничены социальные контакты с 14 октября. Правительство готово ужесточать меры.

Число заболевших в Германии с начала эпидемии – 380 898. Умерло – 9955 человек.

Германия. Штутгарт

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Исторический центр

Швейцария. Цюрих

Лойшенбах

Меры безопасности в стране усилены с 16 октября. Обязательно ношение масок в транспорте и общественных заведениях. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на "удаленку".

Число заболевших в Швейцарии с начала эпидемии – 91 763. Умерло – 2145 человек.

Франция. Париж

Базилика Сакре-Кёр

Город объявлен "зоной максимальной эпидемиологической опасности". В стране ужесточены меры безопасности.

Число заболевших в стране с начала эпидемии – 930 745. Умерло – 33 885 человек.

Великобритания. Лондон

Дорожные камеры города

В стране приняты ограничительные меры, которые будут ужесточены с 24 октября. Так, людям, не проживающим вместе, будет запрещено собираться в одном помещении.

Число заболевших в стране с начала эпидемии – 762 542. Умерло – 43 967 человек.

Испания. Виго

Авенида-да-Гранде-Виа

Жесткий карантин введен в отдельных регионах страны. Рассматривается вариант введения комендантского часа.

В Испании с начала карантина заболело 1 029 668 человек. 34 210 умерли.

США.

Нью-Йорк

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Таймс-сквер.

Карантин действует в отдельных районах мегаполиса.

Число заболевших в США – 8 млн 521 тыс. Умерло – 226 204 человека.

Украина.

Киев

Майдан Незалежности и Крещатик

Действуют ограничения "оранжевой зоны"

С начала эпидемии в Украине заболело 315 826 человек. Умерло – 5927.

Украина. Харьков

Площадь Конституции

С 19 октября город "в красной зоне".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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