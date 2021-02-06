Карантин в Бельгии смягчают: откроют зоны отдыха и зоопарки

За все время пандемии в стране более 700 тысяч случаев COVID-19

В Бельгии правительство начинает с 8 февраля смягчать карантинные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает VRT.

С 8 февраля в стране планируют открыть зоны отдыха и кемпинги, а уже с 13 февраля – зоопарки и парикмахерские.

С 1 марта работу возобновить смогут салоны красоты и массажные кабинеты. Однако персоналу необходимо будет соблюдать строгие санитарные меры.

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Согласно последним данным, в Бельгии зафиксировали более 719 тысяч случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 21 тысячи человек.

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Напомним, власти Бельгии ввели возрастные ограничения при применении вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca. Людям старше 55 лет препарат вводить не будут.

Препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал страны. Массовая вакцинация начнется в Бельгии только весной.

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