Карантин в Германии: во Франкфурте толпа напала на правоохранителей

В Франкфурте толпа напала на полицейский патруль. Они бросали камни, бутылки и яйца в правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба франкфуртской полиции.
Отмечается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября произошли нападения на полицейских.
"Вчера вечером франкфуртская полиция дежурила в центре города с многочисленными офицерами. Когда около 22:45 полицейский патруль ехал вдоль Зейла, в них без видимых причин бросали камни, бутылки и яйца. События наконец перенеслась на Hauptwache, где собралось около 500 до 800 людей, не соблюдая правил карантина " , – сообщают в пресс-службе.
Ситуацию удалось взять под контроль с прибытием подкрепления. Правоохранители арестовали девятерых подозреваемых.
После проведения полицейских мер восемь подозреваемых были освобождены из-за отсутствия причин заключения. Еще одного задержанного оставили под стражей.
"Для меня это невыносимо, когда люди стихийно объединяются против полиции. Мои коллеги ежедневно работают для защиты и безопасности граждан. Сейчас мы сделаем все возможное, чтобы установить дальнейших виновных, которые сделали такие события" – сказал Герхард Бересвилл, начальник полиции штаба полиции во Франкфурте-на-Майне.
Правоохранители говорят, что агрессии могут быть связанны с коронавирусными ограничениями. Подобные действия проходят уже второй день.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все причины.
Напомним, Испанию охватили массовые протесты против карантина . Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк