Карантин в Германии: во Франкфурте толпа напала на правоохранителей

Агрессии в отношении полицейских могут быть связанны с карантинными ограничениями

В Франкфурте толпа напала на полицейский патруль. Они бросали камни, бутылки и яйца в правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба франкфуртской полиции.

Отмечается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября произошли нападения на полицейских.

"Вчера вечером франкфуртская полиция дежурила в центре города с многочисленными офицерами. Когда около 22:45 полицейский патруль ехал вдоль Зейла, в них без видимых причин бросали камни, бутылки и яйца. События наконец перенеслась на Hauptwache, где собралось около 500 до 800 людей, не соблюдая правил карантина " , – сообщают в пресс-службе.

Ситуацию удалось взять под контроль с прибытием подкрепления. Правоохранители арестовали девятерых подозреваемых.

После проведения полицейских мер восемь подозреваемых были освобождены из-за отсутствия причин заключения. Еще одного задержанного оставили под стражей.

"Для меня это невыносимо, когда люди стихийно объединяются против полиции. Мои коллеги ежедневно работают для защиты и безопасности граждан. Сейчас мы сделаем все возможное, чтобы установить дальнейших виновных, которые сделали такие события" – сказал Герхард Бересвилл, начальник полиции штаба полиции во Франкфурте-на-Майне.

Правоохранители говорят, что агрессии могут быть связанны с коронавирусными ограничениями. Подобные действия проходят уже второй день.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все причины.

Напомним, Испанию охватили массовые протесты против карантина . Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

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