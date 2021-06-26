Карантину – стоп! Исландия отменила все введенные из-за COVID-19 ограничения

Экспресс-тест на ковид. Фото: hromadske.ua
Власти Исландии с 26 июня отменили все ограничения, введенные в стране из-за коронавируса. Исландия, вероятно, первая страна в Европе, которая отменяет все антиковидные меры.
Об этом сказано на официальном сайте правительства.
Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявила, что отказаться от ограничительных мер стало возможно благодаря тому, что 87% жителей страны старше 16 лет получили как минимум первую дозу вакцины, а 48% — прошли полный курс вакцинации.
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До последнего времени в Исландии действовали ограничения на массовые мероприятия и правило о необходимости соблюдения двухметровой дистанции.
Ранее мы писали, что Исландия открыла границы для вакцинированных.
Также мы писали, что Исландия прошла коронавирусный кризис – в стране не было ни одного госпитализированного с COVID-19.
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