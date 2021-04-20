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Каждый пятый! В Британии уже 10 млн человек получили две дозы COVID-вакцины

20 апреля, 01:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В общей сложности 42,8 миллиона британцев получили вакцину против коронавируса, из них почти 33 млн – одну дозу

В Великобритании уже более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавирусапочти каждый пятый взрослый человек.

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Об этом сообщает GP.

В настоящее время в стране ввели в общей сложности 42,8 миллиона доз вакцины против COVID-19, из которых 32,8 миллиона вакцинаций первой дозой – 77% от общего числа.

В Британии за все время пандемии коронавируса заболели более 4,39 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 127 тысяч заболевших.

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Тем временем Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяцарежим международной чрезвычайной ситуации.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.

Также в организации считают, что мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. Количество недельной заболеваемости увеличилось практически вдвое.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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