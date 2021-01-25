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Кипр откроет границы для украинских туристов: дата и правила въезда

25 января, 09:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всего власти Кипра определили список из 56 стран, для которых будут открыты границы

Республика Кипр стала первой страной Евросоюза, которая разрешила въезд для украинских туристов после полного локдауна, введенного во время второй волны пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные министерства туризма этой страны.

Как сообщается, всего власти Кипра определили список из 56 стран, для которых будут открыты границы.

В этот перечень входят:

  • все государства ЕС и Европейской экономической зоны;
  • страны из совместного "зеленого списка" ЕС с низким уровнем заболеваемости;
  • Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

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В настоящий момент иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если по прибытии они проходят 14-дневную изоляцию. Это делает практически невозможными туристические поездки.

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С 1 февраля Кипр планирует постепенно снимать это ограничение. Точный график снятия требования о самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта граница для украинцев будет открыта.

Требования для украинцев будут зависеть от текущей эпидемической ситуации в нашем стране.

Сейчас Украина попала бы в "красную" категорию. Это означает, что турист должен будет сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста оплачиваются за счет туриста.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за средства кипрского правительства.

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Ранее новости "Сегодня" писали, как изменились правила для въезда на Кипр.

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