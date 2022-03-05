Кипр запретил швартоваться пяти российским военным кораблям – СМИ

Российские корабли были вынуждены искать другой порт

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Кипр на этой неделе запретил швартовку пяти военным кораблям РФ из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщило издание Philenews, ссылаясь на дипломатические источники.

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Запрет из Кипра

Любопытно, что РФ подписала соглашение с Кипром о предоставлении своим военным кораблям доступа к средиземноморским портам.

При этом дипломатические источники подтвердили, что Кипр не разрешил швартовку пяти кораблей с запланированным визитом в порт Лимассола – фрегатов и катеров поддержки, которые пришвартовались для дозаправки.

/ Фото: Pixabay

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Так, Министерство иностранных дел Кипра проинформировало РФ о том, что "в связи с неблагоприятными событиями в Украине действие соглашения о предоставлении объектов и разрешения на швартовку приостановлено". Отмечается, что это вынудило российские корабли искать другой порт для дозаправки.

Напомним, Сингапур решил присоединиться к санкциям против Российской Федерации. Так, сингапурским банкам и другим финучреждениям будет запрещено вести дела с четырьмя российскими банками — "ВТБ", "ВЭБ", "Промсвязьбанк", "Россия".

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