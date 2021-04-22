Климатологи назвали самый жаркий год в истории Европы

Прошлый год побил все мыслимые температурные рекорды – слишком жарко было и зимой, и летом, заявили на экологическом саммите в США

Минувший 2020 год оказался для Европы самым жарким за всю историю метеонаблюдений, что является неоспоримым свидетельством глобального потепления.

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Об этом сообщает Reuters.

"В Европе температура был повышена во все времена года", – сказала на экологическом саммите в США старший научный сотрудник программы наблюдения за Землей ЕС Copernicus Earth Фрея Вамборг.

Как обнаружили в Copernicus, прошлый год оказался самым теплым, начиная с 1850 года. В 2020 году среднегодовая температура в Европе была минимум на 0,4 градуса по Цельсию выше, чем в предыдущие пять самых теплых лет. При этом все они пришлись на последнее десятилетие.

В частности, средняя температура зимой была на 3,4 градуса выше. Лето тоже оказалось самым жарким в истории, хотя тепловые волны оказались не такими интенсивными и продолжительными, как в последние годы, но в Скандинавии и Франции были зафиксированы очаги рекордной жары.

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Ситуацию в Арктике Вамборг назвала "впечатляющей". Она напомнила о лесных пожарах в Сибири, вызванных экстремально высокими температурами и снизившимся уровнем снежного покрова. В целом, температура в Сибили была на 4,3 градуса выше среднего за 1981-2020 годы.

Напомним, что в прошлом году жара в Украине побила рекорд XIX века: июнь самым жарким за 139 лет. Почти полмесяца в Украине было до +30 градусов Цельсия.

Мы также писали, что на фоне глобального потепления климатологии и синоптики призвали украинцев отвыкать от суровых зим – они все чаще будут становиться пасмурными, дождливыми и слякотными.

В Австралии температура тоже установила рекорд. Подробнее в видеосюжете:

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