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Когда ЕС откроют границы для украинцев? Ответил Науседа

7 апреля, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Снятие ограничений будет зависеть от многих факторов

Границы ЕС могут открыться уже с середины лета, но пока невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса.

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Об этом в интервью "Европейской правде" сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Невозможно предвидеть, как будет развиваться пандемия за два-три месяца. Как вы знаете, ограничение на некритичные поездки в ЕС из других стран были наложены по очевидным причинам. Сейчас это – прежде всего третья волна эпидемии в ЕС", – сказал Науседа.

По его словам, снятие ограничений летом будет зависеть от многих факторов: эффективности карантина, внедрения "зеленых паспортов", которые предположительно появятся в июне, и от скорости вакцинации.

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"Это будет зависеть также от вакцинации в других государствах, например в Украине. И это в принципе может быть преградой", - добавил он.

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Ранее Центры контроля и профилактики заболеваний США назвали условия при которых можно совершать поездки за границу. Полный перечень обнародовала в Facebook заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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